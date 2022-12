Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con il quotidiano oroscopo di Paolo Fox, che ha come sempre letto ai microfoni di Radio Latte e Miele. Questo approfondimento permetterà a tutti gli appassionati di astrologia ed oroscopo di scoprire le previsioni di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, per i nati sotto il segno di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. A tutti i curiosi, dunque, non resta che scorrere questo articolo per scoprire le parole dell’astrologo romano!

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Si parte con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto l’Ariete: ci saranno delle particolari posizioni planetarie che, in qualche modo, potrebbero non dico infastidirti, ma rallentare alcuni progetti. Dal 20 dicembre arriva Giove, però se stai portando avanti un qualcosa di importante e ti stai misurando con impegni faticosi, è probabile che ci sia anche con qualche giornata di stress. Tra venerdì 9 e domenica 11, cerca di rilassarti e di prenderti un po’ di tempo per te. Se poi ci sono delle questioni, tra genitori e figli o con il partner, in sospeso, cautela.

Per quanto riguarda gli amici del Toro, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea l’importante cielo di questo di dicembre! Solitamente questo è un mese da riservare alle festività, alle cose belle e al buon cibo, mentre per te sarà di lavoro e di grandi scelte: se una situazione non ti va più bene, entro Natale avrai modo di cambiare. Le giornate attorno al 24 saranno molto importanti per arrivare a toccare a una meta, tagliare un traguardo. Un cielo importante per chi deve arrivare ad un accordo, che sia d’amore o di lavoro non importa: un dicembre sì!

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 5 dicembre, per i Gemelli dice: piano piano ci stiamo allontanando dalla piena confusione che molti hanno vissuto, soprattutto fra il 23 e il 30 novembre. Questo cielo è ancora complesso, però si sbrogliano alcune questioni. Penso che tanti siano arrabbiati perché credono di aver vissuto un’ingiustizia: attenzione, perché tu hai delle idee sempre molto creative, diverse dalla massa, e quando si è un po’ lontani dalle concezioni comuni, inevitabilmente si rischia di sollevare un polverone.

Per quanto, invece, riguarda i Cancro, che chiudono questo primo giro di segni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, dice che bisogna essere cauti in amore, nelle relazioni, soprattutto in quelle che hanno già mostrato la corda, particolarmente nel mese di ottobre. Se tu hai vissuto in quel mese, nei primi venti giorni, una crisi o c’è stata tensione, sei stato più geloso del partner oppure ancora hai vissuto un conflitto, attenzione perché questo mese di dicembre rischia di rievocare quei momenti e bisogna invece cercare di lasciarseli scivolare addosso. Per il lavoro, Giove aiuta ancora e quindi spero che già novembre, nella prima parte, abbia portato maggiori consensi.

