Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Eccoci con un nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 5 dicembre. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di astrologia, che grazie alle preziose letture dell’astrologo romano potranno conoscere il loro destino per la giornata di oggi! Ecco le previsioni di Paolo Fox, in base a quanto letto dall’asrologo ai microfoni di Radio Latte Miele per i nati sotto i segni di: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: i consigli per Leone e Vergine

L’oroscopo odierno di Paolo Fox per i Leone recita: oggi è un po’ difficile rimanere cauti. Nulla di eccezionale, perché abbiamo sempre Sole, Mercurio, Venere e Marte in ottimo aspetto, ma questa Luna dissonante rappresenta una sorta di ultimatum o di stop, per evitare alcune persone che si piangono addosso. Se c’è una cosa che tu detesti sono quelli che dicono: “Non ce la farò mai! È colpa tua!” e cercano, in qualche modo, di riversare sugli altri le proprie frustrazioni. Siccome tu sei una persona libera, forte ed estremamente ingegnosa, quando senti queste palle al piede, vuoi scappare. Attenzione perché, fra oggi e domani, in alcuni rapporti, per esempio con Scorpione e Toro, possono nascere delle complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per quanto riguarda la Vergine, invece l’oroscopo di Paolo Fox prevede, finalmente, un cielo amico: poi da martedì ancora di più, ancora meglio da sabato e arriveremo a un picco massimo proprio per le giornate di Natale, tanto che mi è venuta in mente una cosa: le stelle vogliono compensarti, farti un regalino e, tra il 22 e il 25, secondo me qualcosa capiterà o semplicemente ti sentirai fuori da un tunnel che hai attraversato, in particolare dal 17 novembre in poi. Probabilmente, tra i tanti regali che riceverai, ce ne sarà uno in più che magari non sarà da scartare, ma semplicemente da rivelare, come se fosse una nuova luce che sentirai dentro di te: illuminerà il tuo futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Bilancia e Scorpione

Un oroscopo odierno, quello letto da Paolo Fox per i Bilancia, che prevede parecchi nodi al pettine. Le eventuali crisi e tensioni, d’amore o di lavoro, che sono nate negli ultimi mesi, a dicembre dovranno essere risolte, forse con un rimpianto: non avere capito subito con chi si aveva a che fare. I Bilancia sono, solitamente, delle persone molto corrette o comunque non vogliono mai entrare in disputa, ma adesso credo che la maggioranza, parlo anche di coppie separate o di persone che hanno problemi coi parenti, si renderà conto di avere a che fare con chi tanto corretto non è. In questi casi, qual è la soluzione? Ingaggiare dispute che durano a lungo? No, la Bilancia non è in grado di tenere tensioni a lungo e preferisce mettere la parola fine su tutte le situazioni che portano alle incomprensioni pur di stare serena. Qui si dibatte su cosa sia giusto fare, nel corso delle prossime settimane.

Chiudono la tornata, infine, gli Scorpione, i quali secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovranno fare i conti con la Luna opposta. Non significa che le cose non funzionano, ma ci potranno essere dei piccoli rallentamenti. Voglio ricordarti che, da sabato, Venere inizierà un transito molto importante e avremo una bella Luna favorevole, quindi perché non inizi a programmare un incontro piacevole e sereno con una persona che ti interessa? Tra sabato e domenica sarà possibile. Sfrutta la prima parte del mese di dicembre per ristabilire nuovi rapporti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA