Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Nuova giornata significa, per tutti gli appassionati di oroscopo, che è arrivata l’ora di scoprire le nuove previsioni sugli astri odierni, che in questo caso saranno basati sulle letture di Paolo Fox. Come sempre, il famoso astrologo romano ha letto le sue previsioni per la giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, in diretta ai microfoni di Radio Latte e Miele, e in questo articolo scopriremo cosa attende gli amici nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: cosa attende Sagittario e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox per gli amici del Sagittario dice: ultimi scampoli di Venere ancora nel tuo segno, da domani Mercurio uscirà e questo significa che tutto quello che è nato, dal 16 a 30 novembre, potrà essere perfezionato, soprattutto se hai ritrovato un certo ruolo o potere oppure vuoi mantenere quella rotta, quel successo che, secondo me, è già arrivato o sta per arrivare. Unico neo? Marte opposto: la tensione è alta e spesso non hai il tempo di fare tutto ciò che hai in mente.

Invece, per i nati sotto il Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi recita: dicembre è un mese in cui molti vi diranno sì. La prima parte del 2023 sarà ancora di lotte: c’è chi deve prendere soldi che non ha preso e le questioni di soldi in sospeso sono importanti per il Capricorno, che è un segno di terra, e avere le spalle coperte è cosa necessaria. Anche carte, contratti, accordi, ma non vi preoccupate! Se ci sapete fare, e voi ci sapete fare, tra marzo e maggio ci saranno delle risposte. Forse non tutti i Capricorno potranno agire, perché aspettano che sia qualcun altro a dare responsi o soluzioni. Comunque dicembre è un mese sì, per le relazioni e per i rapporti, quindi anche se c’è questa nota di fondo di preoccupazione per il futuro, alla fine andrà bene. Lunedì, quella di oggi, è una giornata buona.

Oroscopo Paolo Fox: astri e stelle per Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ha un consiglio fondamentale per gli amici dell’Acquario: non mettere troppa carne al fuoco! Cerca di fare le cose con calma. Dal 5 al 25, pare che la fatica si faccia sentire e, oltretutto, abbiamo sempre Saturno nel segno: pianeta che responsabilizza, determina, crea, ma che, in qualche caso, potrebbe anche portare a qualche piccolo conflitto, soprattutto se stai facendo una vita che non ti piace. Una piccola delusione sarò superata riguardo a un’amicizia o a un contatto che non è proprio adeguato.

Infine, per voi amici Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox dice che piano piano si recupera e da domani non ci sarà più l’ostilità di Mercurio. Credo che tu sia diventato molto forte, anche e soprattutto se hai affrontato, durante l’estate, degli impegni piuttosto importanti. Quello che ti chiedo, in questo periodo, è di cominciare a guardare il futuro con maggiore speranza e ottimismo: se ci sono delle questioni che non vanno, potranno essere risolte, ma soprattutto adesso avrai modo di rafforzare tutto quello che fai, grazie proprio a una crescita che non si è mai fermata e che è iniziata a settembre, anche a costo di qualche piccolo malinteso o di un dispiacere. Grandi stelle per un segno che vuole recuperare terreno.











