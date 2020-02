Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Leone e Acquario top

Paolo Fox oroscopo oggi 5 febbraio 2020, I Fatti Vostri: segni in crescita

Ecco i segni a quattro stelle dell’oroscopo di Paolo Fox a I fatti Vostri. Ariete: il segno è forte e vuole sempre vincere. Le donne hanno grande grinta e forza. C’è la capacità di buttare all’aria tutto sentendo rivoluzionare la propria vita. Si deve sentire al proprio fianco un compagno adeguato. L’uomo Ariete è agitato un po’ per le questioni di lavoro. Si inizia l’anno in maniera nervosa con due mesi che non danno grandi prospettive. La giornata è interessante con la Luna favorevole per gli incontri e le relazioni. Anche sulle chiamate si può contare in questo momento. La fine del mese porterà di più. Bilancia: questo è un mese particolare perché si deve tirare fuori tutto quello che non va nella vita. Quotidianamente si potrà essere spinti da venerdì a rivedere alcuni rapporti, oppure si deve parlare chiaro. Forse si dovrà affrontare viso a viso una persona e dire tutto quello che non si è detto. Si scaricano delle tensioni, ma anche delle responsabilità. Il segno potrebbe essere più risoluto. Sagittario: periodo interessante per le relazioni. Il weekend può essere molto intrigante. Tra venerdì, sabato e domenica ci potrebbe essere un incontro d’amore molto bello.

Oroscopo, previsioni di oggi: scopriamo i segni al top

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni al top, quelli che meritano cinque stelle. Leone: nel weekend si possono fare scintille. Il segno ama se è amato e lo fa soprattutto se gli altri dimostrano grande ammirazione. Questo è pregio e limite. Si dice che non c’è bisogno degli altri, vero perché si è forti, ma poi serve il consenso degli altri. Questo è un giorno positivo per raggiungere dei risultati anche sul lavoro. Vergine: il segno per evitare il forse ha tante certezze, ma magari si annoia perché non si muove nulla. Bisogna stare un po’ attenti. Molti trovano stimoli nella vita pratica. Se un giorno non c’è niente da fare ci si perde. Giove e Saturno in ottimo aspetto fanno capire che si può ancora crescere. Possono arrivare delle buone soluzioni. In amore si sbloccherà una situazione nel fine settimana. Acquario: si muove qualcosa. Bisogna dare retta a questo Urano. Ci sono dei segni che si devono rinnovare un po’. Peccato che Saturno non ha tempi veloci. Al momento si resta un po’ con i progressi in mente, non c’è la soluzione ma è importante ci sia la proposta e la voglia di fare. Torna l’amore.

