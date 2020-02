Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 febbraio 2020/ Acquario, Scorpione, Sagittario, Bilancia e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 5 febbraio 2020: Scorpione, Sagittario e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ci offre ora l’opportunità di analizzare Scorpione, Sagittario e Bilancia. Scorpione: Una situazione un po’ incerta potrebbe spingere i nati nel segno ad agire con prudenza, ma l’arrivo della primavera potrebbe costringere qualcuno a prendere urgentemente alcune decisioni importanti. Il particolare assetto di Saturno potrebbe provocare alcuni tagli netti con le situazioni che non vale più la pena di portare avanti. Sagittario: Per i nati sotto il segno del Sagittario, in questi giorni le relazioni interpersonali potrebbero regalare alcune buone occasioni utili a superare alcune problematiche legate al passato e particolarmente fertili anche in vista di alcuni nuovi progetti. Bilancia: La necessità di accettare alcuni nuovi percorsi si sta prepotentemente affermando nella vita di molti nati nel segno, generando un po’ di insicurezza. I cambiamenti potrebbero coinvolgere anche la sfera lavorativa. Potrebbe verificarsi la necessità di concludere al più presto alcune dispute.

Oroscopo: le previsioni per Acquario, Capricorno e Pesci

Andiamo a dare uno sguardo ad Acquario, Capricorno e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Acquario: In questi periodo la presenza di un partner stimolante e comprensivo può regalare interessanti soddisfazioni. La grande importanza ricoperta dalla socializzazione non mancherà di riflettersi sul piano sentimentale, permettendo di recuperare una relazione. Un po’ di riposo potrebbe contribuire a contrastare un lieve e diffuso malessere. Capricorno: Quest’anno sembra poter portare con sé alcuni interessanti avvenimenti capaci di segnare una svolta all’interno del percorso di vita dei nati Capricorno. La presenza di Giove e Saturno nel segno impedirà di lasciarsi scivolare addosso alcune questioni, imponendo importanti cambiamenti. Pesci: Ora più che mai si fa sentire la necessità di riscoprire passioni e affetti. La presenza di Venere nel segno che ha caratterizzato questo mese potrebbe aver condotto qualcuno a compiere una scelta d’amore che non mancherà di regalare interessanti emozioni.

