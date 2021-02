Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 febbraio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo venerdì 5 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo l’approfondimento sull’Oroscopo Paolo Fox con il segno dei Gemelli. Dopo un piccolo fermo personale che sembrerebbe aver riguardato gli ultimi mesi, ora sembra finalmente possibile iniziare a progettare qualcosa di nuovo. Questo fine settimana sconsiglia di lasciarsi prendere dall’eccitazione e invita ad analizzare con razionalità le situazioni e le compagnie con cui ci si trova ad avere a che fare per comprendere quali siano i progetti più promettenti.

Passiamo poi alla Bilancia. Le prime settimane di questo nuovo anno sembrano aver segnato l’inizio di un importante processo di trasformazione che toccherà diversi aspetti della vita dei nati sotto questo segno. Questo processo potrebbe dar vita ad alcune interessanti occasioni di confronto, ma sarà necessario concludere alcune situazioni legate al passato.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo questa panoramica sui segni d’aria con l’Acquario. La grande concentrazione di pianeti che sta riguardando questo segno sembra alimentare un forte desiderio di cambiamento, che rischia però di trasformarsi in confusione e disorientamento. I nuovi progetti sembrano essere favoriti, ma sarebbe bene non lasciarsi guidare dall’impeto.

