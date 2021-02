Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Anche i Segni di Terra protagonisti dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 5 febbraio 2021, a proposito di Capricorno, Vergine e Toro? Non ci resta che scoprire le previsioni dell’astrologo.

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo al solito dal segno del Toro. Queste giornate potrebbero portare a galla un po’ di malinconia legata ad alcune scelte passate che potrebbero venir messe in discussione. Nonostante non ci siano grandi problemi, questi piccoli disagi potrebbero creare qualche difficoltà: attenzione a non lasciare che questa frustrazione raggiunga la sfera sentimentale.

Veniamo quindi al segno della Vergine. Questo fine settimana invita a rilassarsi per cercare di recuperare parte delle energie impiegate per portare avanti alcuni importanti progetti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Questo periodo potrebbe portare alcune interessanti proposte per il Capricorno. Queste ore sembrano offrire una grande capacità di azione utile a cogliere alcune buone opportunità. Attenzione alle spese.

