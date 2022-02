Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e lavoro

Inizia un nuovo weekend. Oggi, sabato 5 febbraio, cosa dobbiamo aspettarci dalla giornata appena cominciata? Come andranno i rapporti d’amore e il lavoro? In che posizione sono i pianeti? Ci dice tutto l’Oroscopo Paolo Fox nel suo appuntamento consueto con Radio Latte Miele. Qui le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario: come andrà ai segni di fuoco?

Ariete, a lavoro vuoi comandare. Che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ariete, quando sei forte dici quello che pensi e questo week end qualcuno vorrà mettere in ordine le idee e parlare, dire ciò che vuole. Se ci sono delle tensioni d’amore potrebbero saltare fuori proprio in questi giorni. Chi lavora potrebbe avere a che fare con una persona che esagera. Tu dell’Ariete vorresti essere il capo, ma quando ci sono persone che non seguono le tue idee ti arrabbi. Fai attenzione e non sprecare energie inutili: parola dell’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, il lavoro…

Leone, se c’è un’aggiunta nel lavoro o hai raggiunto un nuovo incarico, da una parte t’interessa superare un rivale, ma dall’altra sei insofferente. Troppi impegni, infatti, potrebbero stancarti. In amore ci vuole un po’ di attenzione. In questo momento, dice l’Oroscopo Paolo Fox, la tua vita affettiva è favorita, ma devi dare prova di generosità a una persona che ultimamente si è mostrata ribelle e polemica. Tocca sempre a te rimboccarti le maniche e perdonare, ma sei il più forte della coppia e quindi questo è il tuo ruolo.

Sagittario, tra sabato e domenica hai una capacità d’azione ottima. In questo weekend sei un fiume che non si ferma e che ha bisogno di stimoli che potrebbero arrivare proprio in questi attimi. In questi giorni non sei così forte a livello di progetti, ma tu hai in mente qualcosa per la primavera. Porta dunque pazienza: nel Oroscopo Paolo Fox è previsto che prima o poi i tuoi programmi si realizzeranno. I problemi possono sorgere solo per precedenti situazioni, con noie che riguardano gli affitti o questioni legali. Questo giorno premia la tua attività e garantisce consensi.



