Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: la giornata

Ecco arrivato un altro sabato. Oggi, 5 febbraio, cosa succederà ai 12 segni dello zodiaco? L’oroscopo Paolo Fox, ci dà le previsioni per questa giornata sui canali di Radio Latte Miele. Cancro, Pesci e Scorpione: ecco come andrà la giornata dei segni di acqua.

Cancro, un grande 2022. Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro, buone notizie per te. L’Oroscopo Paolo Fox dice che con il prossimo mese finiranno le piccole tensioni che sono state protagoniste negli ultimi tempi. Puoi star tranquillo: presto dirai addio alle vecchie radici perché hai cambiato modo di vedere le cose. Hai un piccolo difetto che però può trasformarsi in un punto di forza: quando vivi una sensazione di tensione ti chiudi in te stesso, ma cerchi di sviluppare qualcosa a livello pratico. Questo potrebbe essere il tuo anno: partiamo per un 2022 importante già da marzo.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, amore interessante…

Scorpione, le stelle si prospettano interessanti per il week end che inizia proprio oggi. L’Oroscopo Paolo Fox dice che forse sul lavoro devi impegnarti di più e chi invece lo sta cercando pensa di andare altrove per stare meglio. L’amore si prospetta interessante in questo fine settimana. Se ci sono tensioni nei tuoi rapporti affettivi, si saneranno presto proprio questo week end. Vecchi amori potrebbero tornare protagonisti e i contrasti nasceranno per la gelosia o per motivi d’interesse e tu dovrai cercare di bloccarli.

Pesci, è importante dare al futuro grande valore. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, purtroppo questo segno è preso dalle malinconie in questo periodo. Queste possono bloccare, ma per fortuna quando hai queste emozioni diventi molto creativo. Quando hai la possibilità di scrivere o ispirarti a malinconie per stare meglio, prendi spunto dai dispiaceri della vita per poi ripartire: puoi dunque sfruttare queste cose per essere creativo in questo periodo. Adesso devi andare oltre e devi essere pronto a qualche imprevisto per questa giornata.

