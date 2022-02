Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

È arrivato un nuovo sabato. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla giornata che è appena cominciata? Come andranno il lavoro, l’amore, la fortuna, gli affari? A dirci tutto è come al solito L’OroscopoPaolo Fox. Come sarà la giornata dei segni di aria? Gemelli, Bilancia e Acquario: tutto su come andrà il loro sabato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 febbraio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Giove è dissonante

Gemelli, hai modo di superare l’agitazione che confina con la noia. Come dice l’Oroscopo Paolo Fox, forse non hai nella tua vita la possibilità di essere ricco o povero o felici, però hai la possibilità d’indirizzare il futuro ed è proprio questo che vuoi fare. Le scelte dipendono solo da te. Devi capire da che parte andare e orientarti: metti in pratica ciò che preferisci e ciò che ti rende felice. Bisogna avere sempre un forte autocontrollo, specialmente ora che Giove è dissonante. Non rispondere alle critiche, tanto alla fine hai ragione tu.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: il loro sabato

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Acquario: arriveranno periodi importanti

Bilancia, adesso dovresti cercare di essere sereno. In questo sabato cerca di non pensare troppo. Molti hanno ricevuto una comunicazione poco chiara, sia per il lavoro che per i sentimenti: potrebbero dunque essere giorni confusi secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Non tutti vivono una situazione drammatica, ma per molti Bilancia c’è una certa insofferenza che bisogna cercare di superare. Saturno è in buon aspetto e questo significa saggezza. Soltanto dopo aver attraversato tanti ostacoli, una persona riesce a riconoscere la persona giusta: non è dunque facile trovare l’amore. Forse stai capendo che certe cose non sono più per te e la vita privata ha bisogno di un’attenzione maggiore: prova a dare alle cose la giusta importanza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Acquario, molte idee le stai mettendo da parte perché sai che ci sarà una primavera importante. Quello che ti aspetta, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, è un periodo importante. In questo momento hai anche voglia di vivere trasgressioni o cose belle. Questo segno ha uno sguardo dritto verso un futuro importante. Ogni tanto ci saranno delle situazioni da superare, ma non farti spaventare. Non ti lasciare condizionare dal parere degli altri, ma fai sempre quello che hai in mente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA