Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: il loro sabato

Solito appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox anche in questo sabato 5 febbraio. Come andrà la giornata di oggi per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Scopriamo insieme le previsioni per i segni di terra. Toro, Vergine e Capricorno: tutto su amore e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, nuovi incontri

Toro, questo sabato per te è utile fare progetti per il lavoro. Ultimamente nella tua vita ci sono state delle spese di troppo, sei stato sottotono, hai speso molto soprattutto per la casa. Questo potrebbe averti sfiduciato un po’. Per quanto riguarda l’amore, i nuovi incontri vanno presi seriamente, molti sono destinati a vivere qualcosa d’importante e a diventare qualcosa in più con il primo sole della primavera. L’Oroscopo Paolo Fox prevede belle cose per te nei prossimi mesi.

Vergine e Capricorno, progetti e amore secondo l’oroscopo Paolo Fox

Vergine, questo weekend per te sarà fatto di ticcoli progetti, successi e vittorie. In vista di questo sabato appena iniziato, l’Oroscopo Paolo Fox ti dice con certezza che è una giornata importante per parlare di sentimenti. Potresti avere una nuova proposta e potresti vivere qualche novità. È bello sentirsi apprezzati in amore, è bella questa sensazione per chi vuole farsi notare. Dunque sfrutta al meglio quello che le stelle sembrano per te.

Capricorno, ultimamente sembri ombroso e questo ti capita spesso quando ci sono degli intoppi. I problemi, non li superi cercando di non dare spazio alle polemiche e facendo finta di nulla. L’atmosfera in famiglia può attraversare un momento cruciale, dunque aspettati possibili scontri. La bella notizia che Paolo Fox ti dà nel suo Oroscopo è che Venere protegge l’amore. Se per lo studio o lavoro ci sono state problematiche, bisogna cercare di superarle, magari con un po’ più di autocontrollo e limitandosi a parlare e cercando una buona strategia d’azione. Potrebbero arrivare discussioni a lavoro.

