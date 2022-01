Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 5 gennaio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: Venere nel segno rende il vostro spirito più gentile, quasi filosofico nei confronti della sorti della vita. La vostra ambizione e voglia di fare adesso è in secondo piano per dare spazio ai rapporti affettivi d’amore e d’amicizia.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: cercate di limitare le ambizioni eccessive dando un occhio attento alla realtà dei fatti. La concretezza in questo momento è importante, sia in amore che in ambito professionale. Il fine settimana potrebbe essere comunque interessante dal punto di vista sentimentale.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per la vigilia Natale

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: i prossimi giorni possono riservare grandi sorprese, grazie anche al tocco di Giove e della luna. Cercate di concentrarvi sulle persone che reputate più importanti per la vostra vita. L’anno nuovo è a favore delle coppie, sia quelle affermate che quelle in costruzione. In ambito professionale inizia già a vedersi l’influsso positivo di Giove.

