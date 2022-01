Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 5 gennaio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questi giorni la complicità sarà fondamentale, qualcuno sembra non darvi più le giuste attenzione e non riponete più la fiducia necessaria. Siete in una fase di attenta valutazione verso le persone, sopratutto chi si è comportato male nei vostri confronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Lo Scorpione evidenzia come la Luna nel segno non è proprio chiara, la giornata sarà leggermente rallentata. Il cielo è comunque positivo e passeggero, sopratutto considerando i miglioramenti previsti per il fine settimana. Attenzione ad alcuni nuovi incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: i prossimi giorni saranno il momento giusto per riordinare alcune questioni di carattere professionale. Attenzione ad eventuali lotte e discussioni, non lasciatevi trascinare dalla tensione e concentratevi sui prossimi obbiettivi.



Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA