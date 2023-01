Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Come andrà la giornata per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox nella sua rubrica quotidiana. Per il Leone, bisogna stare attenti alle persone vicine: non sempre infatti si hanno attorno quelle giuste. Bisogna dunque stare attenti. Per la Vergine, gennaio è un mese di ripartenza dopo problemi personali o fisici. Meglio non pensare però solo al lavoro e dare spazio anche ai sentimenti. La Bilancia ha Mercurio e Sole dissonanti e forse le feste non sono state così piacevoli: bisogna ora eliminare le cose superflue. Per lo Scorpione, possono nascere delle tensioni in particolare con Acquario e Toro.

I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2023/ Classifica segni: da Sagittario a…

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, gennaio

Leone, ora cerca l’amore, le amicizie e gli incontri è molto importante, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma bisogna stare attenti alle persone che sfruttano un po’ la tua buona volontà. Questo segno è sempre pronto a scendere in campo per proteggere chi ama ma poi quando ha bisogno lui, non sempre ha attorno le persone giuste. Iniziano ora tre giorni importanti per rivelare una grande natura: quella bella, solare e impulsiva che ti contraddistingue, visto che sei governato dal Sole.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Vergine, gennaio è un mese di ripartenza. Quelli che si fossero fermati per motivi vari, di salute o personali, possono realmente iniziare a pensare a qualcosa di più in questo momento. Queste sono giornate importanti per vincere una sfida, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Se vi piace una persona, buttatevi. Domenica è una giornata utile per ritrovare tranquillità. Mercurio e Sole sono favorevoli in questo momento. Agli uomini, le stelle consigliano di non pensare solo al lavoro e di dare più spazio all’amore. Le donne, da questo punto di vista, ritengono giusto vivere emozioni alla pari di sensazioni legate alla vita pratica.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, il cielo

Bilancia, hai voglia di dirne quattro ad una persona che non ti convince. Mercurio e Sole sono dissonanti: le tue parole non sempre sono ascoltate e capite e spesso ti sembra di vivere dei fraintendimenti o di crearli anche senza che tu lo voglia, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Il consiglio è di rimandare certe discussioni. Natale e Capodanno non per tutti sono state feste piacevoli e bisogna ritrovare un po’ di tranquillità, magari al fianco di qualcuno. Ora bisogna eliminare le cose superflue.

Scorpione, con questo cielo possono nascere delle tensioni, soprattutto se ci sono state delle problematiche d’amore, in particolare con Acquario e Toro. Delle lotte ancora sussistono in famiglia, soprattutto con le persone che ti stanno attorno in amore. Qualsiasi cosa tu debba dire o fare, un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: sposta l’occasione di un incontro o di un’emozione alla fine del mese. In questo momento, non tutto è chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA