Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2020/ Capricorno, Scorpione, Leone e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 giugno 2020: Scorpione e Sagittario

Andiamo ad analizzare altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Capricorno: la Luna domenica sarà nel segno. Si è molto impegnati. Il segno è forte nel 2020, ma attenzione a non essere rigidi e conservatori. Se non si vivono situazioni che interessano per paura di stare male in amore, la vita si blocca. Un po’ di rischio ci vuole.

Scorpione: il segno si trova a riflettere sul proprio passato. Tutti i segni d’acqua hanno un forte legame con ciò che è stato. Ci sono delle persone che pensano dopo un amore finito male che non ci sarà più un’occasione oppure si confrontano gli spasimanti con l’ex che non c’è più. Questo è di sicuro un errore. Si pretende attenzione, ma in questi giorni si rischia di diventare maggiormente disponibile alla conoscenza. Per il lavoro si torna a fare quello che due o tre anni fa era stato interrotto. C’è un recupero in questo momento. Si pensa a un ritorno al futuro.

Sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco altri due segni. Leone: dopo tanto ansimare in questo venerdì può essere più tranquillo anche se economicamente e lavorativamente tanta serenità non c’è. Se ci si arrabbia non succede nulla. Se questa è un’attività in proprio va bene cambiare, ma l’unico problema potrebbe essere l’aspetto finanziario. Per il lavoro continuano le dispute. L’amore è intrigante col segno più desideroso di una passione e maggiormente bello.

Gemelli: si deve stare attenti a non accavallare i pensieri. Saturno e Venere sono favorevoli, ma le giornate potrebbero portare delle tensioni e forse anche una scarsa voglia di applicarsi. Si è curiosi e mai fermi, ma alla fine ci si stanca. Si deve provare a fare le cose con calma. I grandi guai arrivano quando si va troppo di corsa. Si deve rimanere tranquilli e con un pizzico di pazienza in amore.



