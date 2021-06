Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 giugno 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 5 giugno 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Venere è in un aspetto interessante. Quanti Leone finalmente stanno dando spazio all’amore, quanti si rendono conto che i sentimenti valgono più di tante altre cose! Forse hanno lottato un po’ troppo per lavoro, per superare una sfida o sfidare se stessi. Ci può essere qualche situazione un po’ ambigua nelle relazioni di vecchia data, ma solo se c’è un terzo incomodo”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Hai una bella sferzata di energia, quella che ci vuole, e adesso hai bisogno che anche gli altri si associno al tuo volere. Hai bisogno di persone che ti vogliano bene e che ti stimino, in questo momento. Maggio è stato un mese difficile per le coppie: quelle che sono rimaste in piedi sono forti, ma tante stanno cercando nuove emozioni. Non ti affrettare a dire “ti amo” subito, perché questo è un mese di prove tecniche di trasmissione, non è ancora maturo il tempo.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. In questo week-end i nati sotto questo segno devono dare il massimo, anche perché questo è un cielo che può portare delle soluzioni. Molti sono presi da questioni di lavoro, questioni di carattere pratico, mentre in amore occorre prestare attenzione: se ci sono delle piccole incomprensioni, potrebbero emergere. Non è detto che le coppie debbano essere per forza in conflitto, ma magari ci sono dei problemi e sarà necessario essere solidali. Venere in transito presto chiederà conto all’Ariete di verificare una storia.

