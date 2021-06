Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 giugno 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni tornano a fare compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento analizzeremo i segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 5 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Se c’è qualcosa che non va, meglio che si discuta oggi, perché domenica sarà una giornata più faticosa. Adesso devi rilassarti e andare oltre qualche piccolo problema che hai avuto a maggio. Venere da pochi giorni ha iniziato un transito importante nel tuo segno e questo è il momento giusto per trovare l’amore”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? C’è qualche turbamento e un po’ di nervosismo, d’altronde siamo reduci da una situazione particolare e questo è un fine settimana che parte con un po’ di scontentezza, ma poi c’è il recupero. Domenica si verificherà una situazione astrologica decisamente interessante. Questo nuovo transito di Venere può indicare una grande risorsa e la possibilità di rimettersi in gioco.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Può iniziare l’amore all’improvviso: Venere è stata in opposizione per tanto tempo, ma dal 2 giugno ha iniziato un transito positivo. Questo vuol dire che è il momento di volersi bene, smettere di compiangersi e dimenticare un tradimento passato. Se sei reduce da una crisi vivi alla giornata, divertiti, e, se hai una storia che ha vissuto una crisi, si può pensare di riparlarne oppure di voltare definitivamente pagina”.

