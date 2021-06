Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 giugno 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Il primo sabato di giugno non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 5 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: sei un po’ affannato e dal punto di vista lavorativo ci sono delle cose che non ti vanno bene (contratti, accordi). Stai vivendo un piccolo tormento, perché vorresti aggiustare delle situazioni, ma non è ancora il momento. Rimani tranquillo perché si chiarirà tutto molto presto: vivi alla giornata e accetta anche un po’ un compromesso, perché è l’unico modo per risolvere un problema che riguarda la vita di tutti i giorni. Il Capricorno vive qualche turbamento in casa e nei rapporti in famiglia. Se ci sono delle problematiche, per oggi meglio farsi scivolare tutto di dosso e aspettare domenica, arriveranno giornate più interessanti. L’amore chiede giustizia e chiarimenti.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con il Toro. Recuperi tanta voglia di fare, ma anche disfare. Per esempio, parliamo di tutti coloro che desiderano cambiare casa, ambiente, trovarsi comunque in una situazione diversa. Il Toro è un segno notoriamente conservatore, ma Urano nel segno rappresenta la voglia di rinnovamento. Venere inizia un transito molto importante, che regalerà una discreta forza.

