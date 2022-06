Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2022/ Cancro, Leone e Sagittario: i pianeti

Per i nati sotto il segno di Cancro, Leone e Sagittario la giornata odierna è un mistero da risolvere, anche per questo c’è grande attenzione per le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Che cosa succederà oggi, domenica 5 giugno 2022? L’astrologo ha approfondito la questione su Radio Latte Miele, precisando che per il Cancro ci sono questioni lavorative da risolvere, mentre il Leone deve uscire da qualche polemica. C’è poi il Sagittario che è in una fase di attesa prima della meritata ripresa. Ogni indicazione è stata comunque approfondita di seguito…

Oroscopo di Paolo Fox: stress sul lavoro per Cancro

Cancro, questo momento di stress riguarda una certa agitazione nell’ambito del lavoro. Poi, ognuno ha il proprio oroscopo, quindi ci sarà semplicemente chi ha dei problemi, chi ha dovuto chiudere una questione di lavoro, chi lavora troppo poco e non è contento, chi arriva a casa stanco e così via. Comunque la giriamo, c’è qualche tribolazione, per l’Oroscopo Paolo Fox. Il desiderio di stabilità, visto che non esiste sul lavoro, potrebbe invece essere determinante in amore. Ecco che chi ha già una storia in piedi da tempo, ora vuole avere delle certezze in più. Attenzione a non discutere per motivi legati ai soldi.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone e Sagittario, tensioni e polemiche

Leone, desideri sempre il meglio per te stesso e gli altri, perché il Leone premia chi lo ama. Arriverà questo cielo positivo e lo avremo davvero molto intrigante dal 13. Adesso cerca di uscire fuori da una piccola polemica che può riguardare il denaro o certi tuoi atteggiamenti che alcune persone non hanno capito. Per fortuna hai le spalle larghe, tanto più che, con Giove e Marte favorevole, adesso non ti interessi molto del parere delle persone che ti stanno intorno. Tuttavia, chi ha visibilità deve contare sui consensi, ha bisogno dell’accettazione degli altri e, da questo punto di vista, Giove garantisce successo.

Sagittario, mon manca la voglia di fare! Le uniche tensioni arrivano da un Sole opposto che rappresenta una sorta di conto alla rovescia: segno evidente che, dalla fine di questo mese, partiranno tante novità, ma che ancora sei in attesa di soluzioni. Oggi però Luna, Marte, Giove e Saturno sono tutti con te e quindi esprimi il tuo amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Sarà possibile chiudere un grande esperimento sentimentale: se ti piace una persona, avanti tutta!











