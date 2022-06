Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2022/ Gemelli, Capricorno, Scorpione: le previsioni

Cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto i segni di Gemelli, Capricorno e Scorpione per la giornata odierna? L’Oroscopo Paolo Fox si è soffermato su ognuno di loro, fornendoci di fatto le previsioni per oggi, domenica 5 giugno 2022. Lo ha fatto nel quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele, spiegando ad esempio che i Gemelli devono trovare le motivazioni dentro di loro, ma comunque raccoglieranno delle soddisfazioni, mentre per il Capricorno potrebbero esserci delle questioni irrisolte dal punto di vista sentimentale. Infine, in recupero lo Scorpione, che potrebbe avere a che fare con delle complicazioni in amore…

Oroscopo di Paolo Fox: Gemelli, stress da superare

Gemelli, cura con attenzione i rapporti con gli altri, per arrivare alla fine di questo mese con grandi soddisfazioni in tasca. Questo perché il 13 giugno Mercurio sarà nel segno, il 23 arriva Venere e questo è un oroscopo di forza, anche di fortuna negli incontri. Forse c’è un momento di stress da superare o una piccola crisi personale, ma questo capita soprattutto quando non si hanno i giusti complici attorno, in quanto spesso sei circondato da persone che sono solo capaci di dire: “No, non farlo, lascia perdere”. Queste persone sono la maggioranza e non rischiano nulla rispetto a quelle che invece ti invitano a fare: tu invece cerca delle motivazioni in te stesso.

Oroscopo di Paolo Fox: non tutto quadra per Capricorno e Scorpione

Capricorno, avere Venere e Mercurio favorevoli riesce a compensare quella dissonanza di Giove che parla di momenti di grande stanchezza sul lavoro. Forse vorresti fare di più, ma alla fine a te conviene guardare anche l’aspetto economico, visto che sei una persona pratica: se non c’è abbastanza denaro, devi fare più lavori part-time oppure accontentati di una cosa che magari al momento non ti entusiasma, ma che comunque sarà possibile portare avanti nei prossimi mesi. Non tutto quadra in amore? Forse è perché torni a casa un po’ agitato, ma Venere aiuterà a sciogliere tanti dubbi.

Scorpione, ancora una giornata con la Luna storta, poi da domani si recupera secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Non è la giornata ideale per mettersi a discutere, però in amore possono nascere delle complicazioni, soprattutto se qualcuno pensa che tu abbia sbagliato ad occuparti di una certa cosa, a parlare in un certo modo. Oggi dovrai difenderti da accuse un po’ campate in aria: una giornata da prendere con le pinze, ma in cui potrai anche rivedere dei tuoi modi di fare. Se hai detto una cosa sbagliata, dovrai tornare sui tuoi passi.











