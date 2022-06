Oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2022/ Toro, Acquario e Bilancia: la giornata

Come sarà la giornata di oggi, domenica 5 giugno 2022, per Toro, Acquario e Bilancia? Non dovete pensarci molto, perché l’Oroscopo Paolo Fox ha le risposte di cui avete bisogno. Le ha fornite nel corso del consueto appuntamento su Radio Latte Miele, spiegando che ci sono tensioni per il Toro e un po’ di nervosismo per l’Acquario, mentre per i Bilancia le difficoltà riguardano la sfera sentimentale… Ogni questione però è stata approfondita, quindi non vi resta che procedere con la lettura…

Oroscopo di Paolo Fox: Toro in recupero sul lavoro

Toro, non sottovalutare delle piccole tensioni che, in questa domenica, potrebbero privarti di un sorriso o magari questa Luna dissonante potrebbe semplicemente generare la voglia di vivere una grande domenica che poi si rileverà meno interessante. Le questioni di lavoro, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, sono in recupero, anche se c’è stato un ridimensionamento. Venere, nel tuo segno, impone delle scelte d’amore: forse questa Luna dissonante è espressione della tua esigenza di sentirti amato.

Oroscopo di Paolo Fox: nervosismo per Acquario e Bilancia

Acquario, alcuni progetti di vita saranno realizzabili. In amore, però, ci vuole un po’ di pazienza: in questi giorni sei assorto nei tuoi pensieri e guai avere al tuo fianco una persona gelosa che cerca di esercitare una qualunque coercizione su di te. È un cielo importante per chi vuole sposarsi, convivere, o magari lo ha già fatto, ma ricordiamo che l’Acquario è uno spirito libero e, quando fa delle scelte così importanti, poi ha bisogno di un periodo di assestamento, per stare bene. Oggi qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto: nervosismo.

Bilancia, alcune questioni professionali irrisolte portano stress, afferma l’Oroscopo Paolo Fox. Questo Giove in opposizione resterà in questa posizione per diverso tempo ed ecco perché io chiedo ai Bilancia di fare pace. Se si è aperta una crisi, o si è aperta negli ultimi mesi, a meno che non siate voi a chiudere i ponti, sarà difficile che si risolva. Da qui il motivo per cui ultimamente vi ho messo in guardia, di non portare avanti cause, questioni legali, perché poi sarebbe stato più complicato gestirle. Non sarà facile essere equilibrati in amore: qualcuno tenderà a stancarsi e fare polemiche. Ora vorresti vivere in maniera più leggiadra, ma attorno a te ci sono troppe responsabilità e situazioni da mettere a posto.











