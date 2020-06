Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 giugno/ Previsioni: Acquario, Toro, Vergine, Pesci

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2020

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox l’Acquario: si pensa a cosa fare durante l’estate. Venere è interessante, la speranza è di avere il partner giusto per vedere il futuro. Saturno è nel segno è chiede una revisione della propria vita.

Oroscopo Toro – Toro: dopo giorni pesanti il segno vive un venerdì migliore. Mercoledì c’è stata una contesa magari o un momento di stanchezza. C’è voglia di ritrovare stabilità in famiglia o amore. Il segno è ambizioso, è un segno di terra, però in fondo è un gran romantico e vuole sempre avere un riferimento d’amore al proprio fianco. Non è detto che sia per forza il partner, magari potrebbe essere un amico. C’è anche chi si dedica all’amore per gli animali, ci deve essere questo amore che determina scelte importanti.

Oroscopo Vergine – Vergine: il segno è sempre un po’ nervoso nei weekend. Peccato che ci si dia tanto da fare e pochi riconoscano il valore. Non si è una persona che strepita, ma si ama lavorare dietro le quinte e fare una cosa importante ma piace l’organizzazione senza essere troppo in risalto. Si è sempre stati dietro le quinte quindi qualcuno fa finta a non vedere il segno. Stanchezza in amore per il weekend.

Oroscopo Pesci – Pesci: valutare un amore in questi giorni è difficile. Sono un po’ strani e poco affidabili tutti gli amori che nascono senza costrutto e in competizione con una storia già esistenti. Attenzione ai tradimenti che non vale la pena e se c’è confusione nella vita. Si aspetta che arrivi la soluzione giusta. Agosto e settembre saranno mesi fluidi per quanto riguarda le relazioni. In lavoro si potrebbe lasciare una strada per un’altra, rivoluzioni in corso.



