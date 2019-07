Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 5 luglio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo oggi venerdì 5 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze radio di LatteMiele per la giornata di oggi 5 luglio 2019. Come ogni giorno l’astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha specificato segno per segno. Per l’Ariete questa è una giornata decisamente caotica che può portare a una pressione non da poco sulle spalle. Il Leone ha la Luna nel segno e questo potrebbe aiutare a raggiungere dei risultati importanti. La Bilancia se innamorata in questi giorni può arrivare a vivere delle emozioni non da poco e spesso è pure ricambiato. Lo Scorpione si trova a vivere una giornata importante che può regalare possibilità di crescita. Il Sagittario vive un estate ricca di premi ed emozioni, per farlo però bisogna non mollare mai. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox parte da qui con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata caotica che potrebbe essere anche risolutiva. Se poi si pensa a come la settimana sia iniziata in modo sbandato adesso voi avete assolutamente una marcia in più. Il Toro questo venerdì sente stanchezza, c’è qualche momento di tensione, per fortuna sabato e domenica sono giornate migliori, però forse è anche colpa del clima. In questo momento sarebbe utile abbandonare ogni forma di polemica. I Gemelli in questo periodo devono cercare di mantenere la calma e di fare un po’ buon viso a cattivo gioco. Non è con una strategia anche se efficace che si possono cambiare le cose. Bisogna aspettare che arrivi l’autunno, quando giustizia sarà fatta, soprattutto se qualcuno ha cercato di fermare il segno. Il Cancro non si deve scoraggiare, anche se ultimamente sembra di lottare contro i mulini a vento. Chi deve superare una prova per ottenere i consensi deve attraversare un periodo di verifiche.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento di evidenziare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone con la Luna nel segno può fare molto, questo è un periodo che in un certo senso premia. Magari si vorrebbero ma è difficile che non arrivi. La Vergine ha difficoltà a dimenticare il passato, però in certe condizioni c’è la necessità di reagire. Se una storia non è stata positiva per voi è giusto che voi vi prendiate una bella rivincita. La Bilancia è nel pieno di una grande tensione e il suo desiderio è quello di starsene per conto suo. Se si è innamorati di una Bilancia e in questi giorni lo vedete lontano un motivo c’è e non bisogna forzare la mano. Lo Scorpione ha un’altra giornata in cui può essere giù di corda. Attenzione allora a non farsi coinvolgere in discussioni che possono tendere i nervi.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un’estate premiata, chi ha un’attività in proprio può riuscire poi a fare qualcosa in più, chi lavora a provvigione può guadagnare qualcosa in più in vista di agosto. Il Capricorno se ha avuto una separazione, una persona è stata lontana oppure un ricordo fa male si deve cercare di attivarsi affinché questo non dia fastidio. Se ciò non è possibile cercate di mettersi in gioco superando questo problema. Ora ci i sente ancora sottoposti a una certa tensione planetaria e c’è anche chi deve mettere in regola alcune questioni finanziarie che sono state frutto di un paio di anni difficili e complessi. L’Acquario è in un momento di grande stanchezza a livello psicologico. Bisogna proteggere qualcosa, soldi o proprietà. I Pesci giovani possono iniziare un corso particolare, chi ha qualche anno in più deve sbrogliare una questione legale o personale. Se stanno mettendo degli intralci non ci so perché tutti questi bastoni tra le ruote si spezzeranno e sarete più liberi non solo di agire ma anche di correre più veloci. Le delusioni vanno sempre stemperate nel tempo ma vi permette di vivere qualcosa in più. Prudenza per chi ha due storie in corso.



