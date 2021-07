Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2021/ Amore e salute per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 5 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sei un vincente. È vero che Saturno è opposto e crea dei piccoli problemi, ma stai affrontando un nuovo cammino di vita: o è stato chiuso un percorso di lavoro e se ne apre un altro, o si va a sostituire qualcuno e questo porta dubbi. Il Leone vuole sempre vincere e allora se inizi una cosa ex novo, è difficile che qualcuno possa dire che sbagli, ma se sostituisci una persona, dovrai dimostrare di essere più bravo. Quindi c’è questa strana agitazione nella tua vita, ancor di più se ultimamente c’è stata anche una bella soddisfazione, come un figlio, una casa, una convivenza, un matrimonio e naturalmente necessiti di maggiori garanzie a livello lavorativo. Però, ti do il primo posto in classifica, perché alla fine stai festeggiando: con Venere e Marte, forse hai anche ricevuto una bella notizia. Le gioie non vanno messe da parte, magari sono piccole soddisfazioni. Chi non ha avuto nulla si affacci al destino”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Innamorarsi è possibile, definire una storia ancora di più. Luglio e agosto sono mesi importanti per chi ha già un amore, altrimenti guardatevi attorno. Quello che sta vivendo il Sagittario in questo momento è un risveglio della passione. Le giornate di martedì e mercoledì saranno sottotono, quindi si consiglia di sviluppare progetti e incontri oggi. In generale, comunque, è una situazione astrologica da veri Sagittario: intraprendente, piena di occasioni, da pionieri.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, per cui questa settimana si apre in maniera vigorosa, perché con Venere e Marte favorevoli, si può fare di più. Non fermarti al passato, per fortuna tu sei una persona che riesce a risorgere dalle proprie ceneri e parlo anche di amore, in senso molto ampio: si recuperano i sentimenti, a livello di amicizie e persino a livello di amore per il proprio lavoro. Chi è libero professionista avrà qualcosa in più.

