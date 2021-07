Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 5 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Non è un oroscopo no, però obiettivamente è dalla fine di giugno che sei turbato, che magari ce l’hai con qualcuno. Poi tu hai un atteggiamento strano nei confronti delle persone che non sopporti. Innanzitutto, bisogna dire che anche quando detesti qualcuno significa che gli vuoi bene. Sembra un controsenso, ma o le persone sono nella tua vita, quindi o le ami o le odi, oppure non sono nella tua vita e, in quel caso, ti sono indifferenti. È pazzesco però: anche quando detesti qualcuno, in fondo gli vuoi bene, perché altrimenti non lo considereresti neanche. In realtà, è proprio questo che ti fa innervosire. Forse non sei capace a dimenticare? Prova a fare buon viso a cattivo gioco, se ci sono cose che in questo periodo ti danno fastidio”.

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Tu non puoi fare a meno dell’amore: quando dici “Ho chiuso una storia e non voglio più saperne di amare”, c’è nell’aria molto scetticismo, perché tanto ci ricaschi. Si possono anche formare dei blocchi mentali, ma poi… Questo è un momento di riferimento per le relazioni: qualcosa, quando Venere era nel segno, potrebbe essere successo a giugno. Giove comunque aiuta anche a pensare all’autunno e ai cambiamenti che riguardano il lavoro.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Dovresti chiudere le situazioni più importanti in questo lunedì, poi martedì e mercoledì lieve calo. Posso dire in generale che, dal punto di vista delle emozioni, stai rivedendo alcuni presupposti in amore. Chi ha incontrato una persona negli ultimi due mesi, tra luglio e agosto si chiederà se sia giusta. Ho spiegato che in questi giorni vorresti avere qualcosa in più: tu dai 1000 in amore e ricevi sempre un po’ di meno, anche perché ti poni sempre come uno scudo protettivo nei confronti degli altri. “Ci penso io, lo faccio io, non ti preoccupare amore, sono qui accanto a te” e quindi abitui male gli altri, li vizi! In altre parole, adesso vorresti avere qualcosa in cambio. Lavoro: novità fra autunno e inverno, potreste già da adesso dettare le condizioni su quello che dovrete fare. Potreste anche aspettare un po’: non è un periodo di fermo, evidentemente avresti bisogno di più garanzie e quello che stai facendo adesso è un po’ una ripetizione di quello che hai fatto in passato. Questo è un anno, in generale, che consiglia di provare nuovi esperimenti solo se ne vale la pena”.

