Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 5 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: è giù di corda solo chi non dà spazio alle novità. In questo periodo è inutile agganciarsi a presupposti, a preconcetti che sono inesistenti. È vero che tu cerchi la sicurezza, ma se sicurezza significa frequentare sempre le stesse persone, vivere una vita monotona, beh, allora meglio fare un rischio calcolato. Anche perché Saturno è nel tuo spazio zodiacale e sappiamo che in astrologia rappresenta il rigore. Quindi è vero che gli Acquario sono rivoluzionari, però hanno i piedi per terra. Non sei più quello delle utopie, ma semplicemente quello delle fantasie realizzabili. In amore ora stai accanto ad una persona che forse non segue certe tue dritte o direttive? Oppure desideri qualcun altro?

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Venere e Marte in aspetto buono, cercano di farti dimenticare un giugno un po’ “nebbioso” che è stato anche protagonista di qualche piccola difficoltà. Se sei sempre con la stessa persona, vuol dire che l’ami davvero. Quando parliamo di stelle positive, bisogna capire che ci sono delle occasioni da sfruttare, poi se noi restiamo fermi, non succede nulla. In realtà la Bilancia ha sempre bisogno di qualche stimolo in più e ripartire da zero e buttarsi nella mischia sarà più facile.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Inizio settimana interessante: le questioni di lavoro e di soldi nell’ultimo mese sono andate a rallentatore. Non è proprio un blocco, in realtà qualche Gemelli ha avuto dei problemi con la burocrazia, nella richiesta magari di un aiuto, di un prestito, nell’evoluzione di un contratto. Adesso non tutto è facile, ma si può puntare sull’amore. Venere è favorevole.



