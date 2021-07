Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo primo lunedì di luglio non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 5 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: continui ad avere una Luna favorevole, nonostante le perplessità degli ultimi tempi. Qualche nemico nascosto? Qualche persona invidiosa? Mettila da parte. Perché ci sono gli invidiosi? Perché non hanno una vita propria, non sono soddisfatti di quello che fanno e tu, che dai sempre l’idea agli altri di essere un perfezionista, uno che veramente fa sempre centro, inevitabilmente puoi creare negli altri un certo rancore. Ma tu devi pensare a quello che sei e a quello che sarai, anche perché, fra qualche settimana, Venere nel segno porterà emozioni importanti.

Il Capricorno deve sfruttare questo lunedì. Va ricordato che luglio e agosto sono mesi di recupero anche per le trattative e gli accordi. Forse hai sottoscritto da poco un contratto o stai per dire sì a una situazione che non ti soddisfa molto. Insomma, potevi avere di più, però l’importante è ripartire. In amore, dopo le forti perplessità di giugno, c’è qualcosa di meglio. Ora non è detto che tutti abbiano discusso a giugno, però se il partner ti ha detto che ti trovava assente, forse non aveva tutti i torti. Novità per i single.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Oggi conta fino a dieci, prima di dire stop e prima di arrabbiarti: sei un po’ deluso da un risultato, da una situazione che è nata di recente, però non lasciarti prendere troppo dalle circostanze. Cerca di vivere in maniera un po’ più superficiale. In amore bisogna essere cauti: diciamo che non gira bene oppure sei tu che prendi tutto un pochino troppo di petto.

