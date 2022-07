Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa accadrà?

Arrivati a martedì 5 luglio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

L'Oroscopo Paolo Fox svela il martedì dell'Ariete

Ariete: Le stelle sono con voi, a tal punto da farvi sentire ipereccitati e iperattivi. Lo siete sempre, perché siete nati con l’argento vivo addosso, ma adesso vi sentirete più pronti a mettervi in gioco. Siccome c’è questa capacità di azione, bisogna cercare di scegliere bene le cose valide. Qualunque sia la tua storia personale, che tu abbia chiuso u rapporto che ti faceva soffrire o che abbia voglia di iniziare splendido viaggio nell’amore, l’oroscopo è con te.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c'è da sapere su Toro e Gemelli

Toro: Il fatto che Marte entri nel segno, rappresenta il fatto di dover magari mettere a posto delle questioni personali, magari anche fisiche. Se c’è da prendere un appuntamento dal dentista o mettere a posto qualcosa, muovetevi. Questo Marte crea anche qualche piccolo disturbo o rallentamento nelle questioni economiche. Più che altro bisogna consolidare la propria posizione: c’è chi, se ha una proprietà, vende, e altri invece che se hanno intenzione di acquistare devono fare attenzione ai vizi nascosti o a ritardi. Passioni che dal 18 ritorneranno ancora di più ed è lontano il periodo più pesante, ovvero quello di marzo.

Gemelli: Quando le stelle sono dalla nostra parte, è bene iniziare conversazioni che possono portare avanti un amore. Lo spirito d’avventura è più forte e spinto i qualche modo, da queste stelle, e Venere aiuta. Quindi si spera che molti abbiano fatto un grande passo, in questo periodo. A te piacciono i rapporti mentali, certo anche il fisico conta, ma tu vuoi avere una persona al tuo fianco con cui ragionare. Bene stare accanto a una persona intelligente, meno bene se è cervellotica: scegli bene,

