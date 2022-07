Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 5 luglio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Sai che questo è un periodo di ripensamenti: credo di leggere bene nella mente del Capricorno, soprattutto adulti, che pensano di aver lavorato e di essersi impegnati molto, ma di ritrovarsi con poco o dover ripartire da zero. Se c’è una cosa che il Capricorno impara dalla vita è che “nulla è per sempre”: ecco perché tendenzialmente cerca di mettere da parte qualcosa, se non di soldi, di esperienza e voglia di fare. Non credo sarà un problema ripartire, mentre dovrai essere soddisfatto in amore: se c’è una persona accanto a te che ti fa i conti in tasca, che non capisce che stai attraversando una fase particolare, alla fine di luglio dovrai confrontarti con chi non la pensa come te.

Cosa devono attendersi Acquario e Pesi secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Questa Venere è molto intrigante: se desideri un nuovo amore, guardati intorno, ci saranno delle possibilità! C’è chi ti fa battere forte il cuore. Le complicazioni insormontabili vanno superate. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’Acquario, da questo punto di vista, è un segno che riesce bene a cancellare le emozioni negative, e riesce ad andare avanti Per il lavoro, quello che ti sembrava impossibile fino a qualche tempo fa, potrà tornare fattibile. Attenzione sempre con i soldi.

Pesci: L’amore va e viene: a volte ti sembra di stare con la persona migliore del mondo e a volte non ti fidi. Lo dico in particolare a chi ha vissuto una crisi nel passato: evitiamo atteggiamenti troppo polemici, troppo indagatori, almeno fino al 18. Gli ultimi giorni di luglio saranno importanti. Sul lavoro, grande fatica e pesano piccole incomprensioni con colleghi, datori di lavoro, un capo: bisogna essere un po’ cauti. La sensazione che hai è quella di fare molto e che gli altri si approfittino un po’ troppo della tua generosità. Ma è davvero così? Rifletti bene, prima di agire e aspetta la fine del mese che sarà decisamente più equilibrata.

