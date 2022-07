Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 5 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Se avete un’attività in proprio, dovrete gestirla al meglio: Marte non è più opposto e questo permette di allargare al massimo il raggio di azione. Tuttavia i vostri progetti sono cambiati, rispetto all’inizio dell’anno. Con un oroscopo simile, chi è sposato, ma non soddisfatto, può iniziare a guardarsi attorno, mentre altri sentono che in amore qualcosa non va: se il partner ti rimprovera, sta sempre a vedere quello che fai, è sempre lì pronto a bacchettarti, inevitabilmente ti arrabbierai. Cerchiamo di mettere in ordine tutto ciò che non va in amore entro il 18 di luglio, perché poi potrebbero tornare delle piccole tensioni.

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Il campo pratico sarà più libero, ma adesso arriva Marte in opposizione: quello che stai facendo va anche bene, ma comporta uno sforzo eccezionale e potrebbero esserci dei giorni in cui sarà più difficile mantenere la calma. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in amore non ti piacciono le persone che dicono una cosa e poi ne fanno un’altra e poi sei anche abbastanza orgoglioso, quindi non vuoi far credere a qualcuno che sei stato così ingenuo da cadere nella sua trappola. In realtà, questo è un atteggiamento giusto, però potrebbe favorire una certa diffidenza iniziale, nei nuovi rapporti, che non andrebbe alimentata, soprattutto dopo il 18, quando Venere tornerà favorevole.

Sagittario: Per coloro che devono firmare un accordo in vista del futuro prossimo, queste sono stelle che procurano facilitazioni. È probabile invece che i progetti di lavoro nati da poco potrebbero non andare a gonfie vele o quantomeno ci sarebbe bisogno di piccolo ritocco. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per ciò che concerne l’amore, attento a non metterti nei guai, soprattutto se ci sono due persone nella tua testa. Quelli che si sono sposati da poco, da una parte sono contenti e dall’altra però hanno una sensazione di chiusura che non andrebbe alimentata: sappiamo che il Sagittario si emoziona molto nella precarietà e dà il meglio di sé, mentre quando una cosa è stabilita e ripetuta, perde di smalto. È necessario ricostruire certezze e questo è un periodo ancora di lieve sofferenza per le relazioni famigliari o se stai iniziando un nuovo rapporto.

