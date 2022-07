Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 luglio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 5 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Sappiamo che sei una persona particolarmente sensibile. Se c’è qualcosa da chiarire e da rivedere, anche per quanto riguarda i conti, forse è meglio agire con prudenza. La novità forte di questo cielo non è ancora arrivata, ovvero Venere nel tuo cielo dal 18, ma c’è questo sorriso che Marte finalmente ha nei tuoi confronti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox fa maggio molte cose sono cambiate e che forse addirittura qualcuno dall’autunno dell’anno scorso ha cambiato gruppo, ruolo o si è fermato. Tuttavia non manca l’ottimismo: forse bisogna ripartire da zero e questo pesa, per quanto riguarda il lavoro. In amore, datti da fare: incontri molto importanti.

Leone e Vergine, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Sappiamo che sei una persona particolarmente sensibile. Se c’è qualcosa da chiarire e da rivedere, anche per quanto riguarda i conti, forse è meglio agire con prudenza. La novità forte di questo cielo non è ancora arrivata, ovvero Venere nel tuo cielo dal 18, ma c’è questo sorriso che Marte finalmente ha nei tuoi confronti. StDa maggio molte cose sono cambiate e che forse addirittura qualcuno dall’autunno dell’anno scorso ha cambiato gruppo, ruolo o si è fermato. Tuttavia non manca l’ottimismo: forse bisogna ripartire da zero e questo pesa, per quanto riguarda il lavoro. In amore, datti da fare: incontri molto importanti.

Vergine: In questi giorni ritrovi grande energia: Marte torna attivo. Gli esperimenti e le novità di lavoro, partite a giugno, si sono proprio fermate oppure ripartiranno in autunno ridimensionate, perché adesso hai capito che tutto non si può fare. Ricordo alla Vergine, soprattutto agli uomini del segno, che è molto importante anche l’amore: il lavoro conta, ma le emozioni sono utili perché, nel momento del bisogno, in cui si sta male, abbiamo la necessità di un confronto. Sccome forse l’ultima settimana di giugno non è stata granché a livello fisico, avrai toccato con mano la necessità di avere qualcuno su cui contare.

