Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2020/ Cancro, Bilancia, Vergine e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, Cancro liberarsi di un peso

Nell’oroscopo di Paolo Fox vediamo il Cancro che deve liberarsi di un peso, le persone noiose forse si sono allontanate dalla vita per fortuna. Meglio perché alcune hanno bisogno di stimoli. Peccato che alcune situazioni di famiglia e di soli siano in sospeso. Alcuni si sono trovati ad accettare un impegno in più e ne parla Giove che invita a riflettere sui contratti in scadenza.

Capricorno pressioni esterne. Scopriamolo grazie all’oroscopo

Il Capricorno ha tante pressioni esterne, poi si sa che non si vive una situazione facile ma non limita il raggio d’azione. Si sa bene che piuttosto che riparare una cosa è meglio farla ripartire, questo è ciò che si fa.

Vergine, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Per l’oroscopo di Paolo Fox la Vergine eccelle nelle questioni di carattere pratico, più si vivono momenti difficili e più si è da consultare. Si è saggi e si sa cosa fare. In questi giorni dal punto di vista sentimentale non ci sono grandi chances, invece dal punto di vista lavorativo nonostante i percorsi difficili recuperate in fretta. Le previsioni del 2020 non erano buone per tutti i segni. Vergine e Capricorno hanno facilità d’azione in più.

Bilancia, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

La Bilancia deve uscire da certi schemi e viaggiare. Certo oggi siamo confinati in casa ma piano piano le cose iniziano a muoversi e si inizia a progettare una bella emozione. Se c’è paura che non ci sia una riconferma si sbaglia perché anche se Saturno non dà certezze.



