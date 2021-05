Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

L’Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 5 maggio 2021 si concentra sui Segni di Acqua nella trasmissione giornaliera su Radio Latte e Miele: ecco quelle che sono le previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci.

Cancro e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo di Paolo Fox

Per i nati sotto il segno del Cancro il percorso iniziato con questo nuovo anno interesserà attivamente i prossimi mesi e permetterà di risolvere diverse questioni pesanti. Nonostante qualche tensione, questa giornata di mercoledì sembra offrire una buona forza e la pragmaticità necessaria per guardare il futuro con meno trasporto.

Per quanto concerne lo Scorpione? Le opposizioni che hanno caratterizzato il mese di Aprile sembrano essere ormai superate, e questo mercoledì potrebbe aiutare ad apprezzare un importante recupero. Le prossime giornate aiuteranno a riscattarsi dalla noia vissuta di recente, regalando nuovi stimoli e maggiori opportunità.

Oroscopo Paolo Fox, tutto sui Pesci

Tocca infine ai Pesci: la giornata di oggi, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, indica come le tensioni vissute nel corso degli ultimi tempi sembrano influenzare negativamente anche questa giornata. In amore potrebbero continuare ad esserci grandi tensioni che dovrebbero essere arginate per evitare spiacevoli contrasti nel corso della prossima settimana.

