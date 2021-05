Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Tocca ai segni di Aria sulle frequenze di Radio Latte e Miele: l’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 5 maggio 2021, ecco cosa ha in serbo per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox

Si parte dai Gemelli: i progetti portati avanti nel corso degli ultimi anni potrebbero presto regalare importanti novità e soddisfazioni. Anche le iniziative nascenti sembrerebbero essere favorite: Mercurio e Venere favorevoli aiuteranno a recuperare energie anche in ambito sentimentale.

Ora tocca alla Bilancia: la giornata di oggi potrebbe aiutare ad ottenere un importante riscatto, oltre a contribuire nella realizzazione di alcuni progetti interessanti per il proprio futuro lavorativo. Marte dissonante potrebbe creare una tensione che non andrebbe però assecondata.

La giornata dell’Acquario per l’Oroscopo Paolo Fox

Infine, ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per l’Acquario: queste giornate aiutano a ritrovare l’energia che il mese di Aprile sembrava aver messo in discussione. I cambiamenti che riguarderanno questo nuovo anno potrebbero essere molto importanti, ma bisognerà confrontarsi anche con periodi difficili e ricchi di delusioni. Mercurio e Venere favorevoli sembrano offrire delle buone opportunità in ambito sentimentale.

