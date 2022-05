Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Tocca a Ariete, Toro e Gemelli: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di giovedì 5 maggio 2022.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sull’Ariete

Ariete: L’Ariete ha sempre più voglia di esprimersi senza peli sulla lingua. L’unico vero momento di difficoltà potrebbe capitare se si va contro un’autorità, con qualcuno che comanda. Per cui, in questo momento, potrebbe mettersi contro delle persone che invece vanno tenute care, pur avendo ragione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo comunque non limiterà il grande raggio di azione, perché tra sei giorni Giove entrerà nel segno e, magari non risolverai tutti i problemi della tua vita, ma inizierai a vedere il futuro in maniera diversa. Potresti anche decidere di lasciar perdere qualcosa che non ti va più di fare. L’Ariete vuole la libertà!

Giovedì 5 maggio, la giornata di Toro e Gemelli

Toro: È molto importante capire adesso perché a marzo ci sia stato un problema di coppia. Forse uno dei due è stato male o c’è stato qualche impedimento: capire la causa, aiuta a risolvere gli effetti negativi o le esitazioni. Stando all’Oroscopo Paolo Fox per le coppie che si vogliono bene, recupero, per i single, questo mese porta una buona energia, ma sarà il prossimo che vedrà Venere nel segno: le persone che conosci ora, saranno importanti già da fine mese.

Gemelli: Questo è un periodo in cui il successo non manca, ma forse manca quella firma su un contratto che avete sollecitato e state aspettando da tempo e che, in questo momento, giustamente vi compete. L’amore può riprendere quota: Venere ha iniziato un transito più favorevole e si può ripartire, con momenti favorevoli che possono accompagnare le situazioni sentimentali che vi vedranno protagonisti.

