Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: che giornata sarà?

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo giovedì 5 maggio 2022 per Cancro, Leone e Vergine: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende il Cancro?

Cancro: Senti una strana tensione: magari ami tanto una persona, ma magari ti sta spingendo a fare scelte che non vorresti fare, oppure c’è stato uno stop nel passato e non sai se continuare a cercare, o magari semplicemente rimanere in sospeso. Secondo l”Oroscopo Paolo Fo c’è una situazione di intolleranza, in generale, magari anche a volte nei confronti delle tue stesse decisioni: forse ti rimproveri di essere stato troppo gentile e disponibile. Le questioni di lavoro vanno curate con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Leone e Vergine

Leone: I nati Leone sono alle porte di un periodo importante. Naturalmente conta la nostra volontà: se hai un bell’oroscopo, ti fanno delle proposte, ma non ti va bene nulla, allora si cercano i problemi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox molto importante fare le proposte alle persone giuste e questo Giove inizierà a dire a tutti i Leone: “Sposatevi, convivete!”, o comunque, se c’è una storia, ufficializzatela. Se stai con una persona che non si sente pronta, ecco che potrebbero scattare delle incomprensioni. Da parte tua le idee sono chiare e credo che alla fine riuscirai a vincere.

Vergine: I nati Vergine hanno attraversato gli ultimi tempi in maniera molto pesante, per vari motivi. Voi fate tanto per gli altri, cercate sempre di organizzare tutto e, i più bravi, riescono anche a mettere in ordine l’esistenza delle persone che hanno intorno. Se però poi queste persone se ne approfittano e nemmeno ti dicono grazie, è normale essere sotto pressione. Un certo tuo modo di vedere le cose non piace a qualcuno.

