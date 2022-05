Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di giovedì 5 maggio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno

Capricorno: I sentimenti saranno gestibili a metà, perché ora ha tanta confusione nella testa. Soprattutto se hai un’attività autonoma, è probabile che dopo i mesi di fermo, tu debba ripartire da zero e il partner potrebbe dirti che sei un po’ distratto. Se è una persona comprensiva, capirà che è molto importante rimettersi in gioco. Trasformazioni, che in parte hai voluto in amore, sono presenti e l’oroscopo sconsiglia di fare polemiche.

La giornata di Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: L’Acquario è in una fase di grande importanza: vuole realizzare tante cose, ma proprio perché le aspirazioni sono molteplici, c’è il rischio di fare confusione. Attenzione se, nell’ambito lavorativo, ci fosse qualcuno che vuole rubarti un’idea o prendersi dei meriti che non sono i suoi. In questo caso, potresti arrabbiarti parecchio. Secondo l0′Oroscopo Paolo Fox venere è molto intrigante e parla di amori piacevoli, ma anche a sorpresa! Tanti Acquario fra qualche settimana si diranno: “ Non avrei mai pensato di prendermi una cotta per quella persona”.

Pesci: Negli ultimi weekend c’è stato qualche piccolo maremoto emotivo: tu sai che ogni tanto ti devi chiudere in te stesso e pensare a ciò che non ha funzionato. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi è una giornata un po’ malinconica, poi venerdì andrà meglio. Stai attento nei rapporti che per te sono molto attraenti, soprattutto con Gemelli e Vergine, ma che nel tempo diventano molto complessi da gestire. Sta per arrivare comunque un weekend intrigante. Oggi cerca di non fare troppo e di non fare le ore piccole.

