Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall'Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 5 maggio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Bilancia: Questi sono giorni in cui bisogna fare una scelta, positiva e verso gli altri: non bisogna intestardirsi. Guardando la matrice del segno: la Bilancia è il segno dell’armonia e dell’equilibrio, per cui tutti i Bilancia che diventano aggressivi e attaccano gli altri, stanno male, perché tradiscono la loro natura. Si potrebbe obiettare che ci sono quelli che provocano, che non ti danno retta e devi reagire. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox fino alla prossima settimana, comunque, ci sarà margine di azione per risolvere un eventuale problema, magari anche con te stesso. Se sei stato male, ultimamente, è naturale avere qualche dubbio in più sul futuro.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Scorpione e Sagittario?

Scorpione: Lo Scorpione è un combattente e governato da Marte: questa agitazione va spinta soprattutto in amore. Spero che il mese di aprile ti abbia portato qualcosa di più in amore, magari una relazione anche breve, ma interessante. Adesso questa Venere è neutrale, ma in questo fine settimana in arrivo, avremo veramente una grande sensibilità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ecco perché sarà il caso di guardarsi attorno e lo dico soprattutto alle persone che sono sole da troppo tempo: anche un incontro piacevole, senza impegno, può essere molto carino.

Sagittario: La prossima settimana si vola!Credo che tanti abbiano la certezza che da giugno tanti problemi saranno superati, perché magari avranno già delle promesse di lavoro. Non abbiamo più Venere storta e questo è importante. I Sagittario che hanno avuto problemi lo scorso mese possono risolvere oppure, chi è rimasto solo, può fare un incontro molto speciale. Questo mese di maggio, soprattutto dopo martedì prossimo, sarà importante per le coppie che desiderano fare qualcosa di molto bello. Per oggi, fai attenzione, soprattutto alla stanchezza.

