Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2020/ Gemelli, Cancro, Toro, Ariete, Leone e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 5 marzo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: attenzione nei rapporti con gli altri. Si è tipi che temporeggiano. Alcuni parlano sempre di esplosioni, invece si riesce a tenere le cose dentro. A volte poi si prende fuoco quando la tensione si alza con giornate come questa. Si devono rivedere delle scelte. Verso fine mese invece ci potrebbero essere delle opportunità, se si vale si ottiene. Toro: si può costruire qualcosa importante, si devono mettere in cantiere idee buone. Non si può escludere che si esce da un periodo pesante, ma ora si va verso un periodo di forza. Attenzione ai soldi tra fine mese e aprile. Gemelli: ci sono giornate in cui è complicato mantenere tutto sotto controllo. Alcuni vivono la sensazione di non essere più bloccati come l'anno scorso e questo capita per vari motivi o perché non ci sono più persone influenti oppure perché ci si sente più liberi. Se si è stanchi non si deve proiettare in amore. L' oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi, 5 marzo 2020. Ecco quanto riportato per Ariete, Toro e Gemelli.

Paolo Fox, oroscopo per Cancro, Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni di Cancro, Leone e Vergine. Cancro: si deve trovare un punto di riferimento. Da fine mese Saturno per qualche settimana non sarà più opposto. Si è in ansia per una situazione di lavoro, per una promessa fatta ancora non mantenuta. Si chiede spazio all’amore. Agosto sarà un bel mese, sembra strano parlarne ora ma da cosa nasce cosa. Leone: affrontare con il coraggio innato i prossimi giorni anche se c’è da dire stop a una situazione. Chi è artista, artigiano deve rivedere tutta la sua situazione non tanto per scelta personale ma perché sono cambiati riferimenti attorno. E’ l’aspetto esteriore che costringe a prendere delle precauzioni. Cose da discutere nei sentimenti. Vergine: scelte da fare importanti, alcune già nate a febbraio. Dipende tutto dalla propria capacità e dal valore. Quando c’è un buon oroscopo si può ottenere sulla base comunque delle proprie idee che se sono buone sono vincenti. C’è possibilità di fare scelte di famiglia importanti anche se costrittive. Alcuni penseranno a un trasferimento e un cambiamento. la vita cambia e ci si deve adattare.

