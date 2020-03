Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2020/ Previsioni per Bilancia, Pesci, Scorpione e…

Oroscopo diBilancia, Scorpione e Sagittario: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox è stato trasmesso da LatteMiele per oggi, 5 marzo 2020. Ecco quanto raccontato per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: giornata pensierosa, si è da tempo intolleranti. Si vorrebbe sempre vivere nelle certezze, ma questo Saturno non ne da tante. Chi ha un lavoro stabile da maggio dovrà capire da che parte stare e cosa fare. Non è un cielo difficile, ma faticoso. In amore ci vuole più costanza, ma si cresce da febbraio. Scorpione: si deve recuperare dal punto di vista fisico, ma il Sole in ottimo aspetto aiuta ad ottenere un momento di grande forza. Con queste stelle si può essere ottimisti cosa che non si è a volte per scaramanzia. A volte non ci si vuole illudere e c’è paura di non vedere avverate le cose. Ora si deve essere forti. In amore c’è tanto da ridiscutere forse anche nelle coppie che si vogliono tanto bene un progetto non si può varare e si deve aspettare. Sagittario: le prossime tre giornate portano risorse sul piano psicofisico. Non ci si ferma mai. Per prima cosa calma e sangue freddo non si devono fare 100 cose al giorno. E’ un momento che comporta scelte professionali e amorose. Se c’è stato un tradimento o una crisi si deve affrontare immediatamente, da aprile sarà tardi. Non si vuole sentire la pressione di persone che non lo meritano.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo a studiare l’oroscopo di Paolo Fox con Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: ci si deve impegnare per raggiungere quello che si vuole. Gli impegni economici vanno rispettati anche se c’è chi lavora per far perdere quota. Scelte importanti a breve termine. Acquario: grande voglia di cambiamento, si deve capire per questo anche l’ascendente. Alcuni si vogliono rinnovare a livello emotivo, altri bruciano emozioni. Vivere una vita non più costretta in certe condizioni è l’esigenza che porta anche in amore a provare esperienze nuove e piacevoli. Pesci: si devono chiarire questioni dal punto di vista finanziario. Si deve mettere a posto tutto. Dal punto di vista legale nel 2019 magari non si è avuto quello che si desiderava. Qualcosa va rimesso in sesto. Anche in amore si aumenta il tasso di polemica per vedere quanto il partner sta con il segno.

