Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2020/ Toro e Vergine top, in amore l’Ariete…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni top della giornata di oggi, 5 marzo 2020, seguendo quanto detto ai microfoni di LatteMiele. Il Toro può costruire qualcosa di veramente importante, ma bisogna selezionare le idee e mettere a frutto quelle che si possono considerare buone. La Vergine ha bisogno di fare delle scelte molto importanti con alcune idee che sono partite già da febbraio e potrebbero prendere delle strade davvero molto importanti. Il Sagittario è pronto a tre giorni importanti di recupero anche e soprattutto per quanto riguarda lo stato psico-fisico. Sarà importante capire quali sono stati gli errori commessi di recente con voglia di dare una svolta a un modo di fare che per alcuni può essere considerato anche un po’ troppo sopra le righe.

LAVORO – Diamo uno sguardo al campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete deve aspettare la fine del mese, perché sicuramente potrebbero arrivare delle opportunità. Va ricordato come un mantra il fatto che se si vale si ottiene alla fine, ma forse è il caso di capire che ci vuole anche molto impegno e pazienza. Il Toro deve fare attenzione anche ai soldi entro la fine del mese, con aprile che potrebbe portare a diverse spese. I Gemelli non riescono a tenere tutto sotto controllo, la stanchezza però non si deve portare sul posto del lavoro col rischio di compiere degli errori non di poco conto. La Bilancia deve prendere delle decisioni e anche chi ha un lavoro stabile deve capire che da maggio prossimo si dovrà capire da che parte stare, evitando i rischi che si vivono in questo momento.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. Il Cancro vede che in questo momento l’amore chiede sempre più spazio, ma bisogna aspettare un po’ di tempo perché in questo momento si è un po’ in tensione sul campo professionale. L’Ariete invece deve rivedere alcune scelte, attenzione a non perdere la pazienza con persone alle quali si tiene particolarmente. Lo Scorpione deve ridiscutere qualcosa in campo sentimentale. Anche chi si vuole molto bene potrebbe essere costretto a rimandare un progetto che magari covava da diverso tempo. Questo deve essere il momento di fare le cose con maggiore tranquillità evitando sforzi e preoccupazioni eccessive. Se i Gemelli sono stanchi in questo periodo non devono proiettare la proprio fatica all’interno del campo amoroso scaricandolo sulle persone a cui si è più legati.



