Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox contraddistinguono anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento analizzeremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 5 marzo 2022? Non resta allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo weekend 5-6 marzo 2022/ Le previsioni generali di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in questo momento hai un oroscopo abbastanza nervoso, perché sì, abbiamo tanti transiti (Venere, Marte e Saturno attivi da domani), ma c’è sempre quell’Urano che tra l’altro è il governatore dell’Acquario che ti dice, ogni tanto, di misurare la tua pazienza, che devi cercare di capire da che parte andare e di fare attenzione ai rivali. Tra l’altro, a livello mondiale, questa terna di pianeti, Venere, Marte e Urano, dissonanti tra loro, porta agitazione in genere. Questa sera si nota un piccolo calo di forma, ma magari ti sei stancato troppo e hai bisogno di relax.

Oroscopo marzo 2022, previsioni Paolo Fox/ Leone, Vergine, Acquario, Cancro...

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Ancora un po’ di fatica, ma le cose cambiano da domenica. Tra coloro che hanno dovuto affrontare un grave problema o un cambiamento o una vera e propria battaglia in famiglia, quasi tutti i Bilancia sono turbati dall’autunno scorso, mentre altri, proprio negli ultimi giorni fra gennaio e febbraio, sono anche arrivati a dire stop a certe situazioni che facevano stare male. Va un po’ meglio, perché da domenica si può intravedere la soluzione di un problema o quantomeno tu sarai più disponibile ad essere comprensivo. Poi, dipende da quello che ti hanno fatto, perché quest’ultimo periodo è stato veramente molto agitato. Non contate sul fatto che i Bilancia abbiano sempre un’apparenza molto accondiscendente, perché quando sono agitati e non vogliono più accettare una cosa, si ribellano eccome.

Oroscopo domani 28 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Salute e amore

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Bella grinta, una bella indicazione da parte di queste stelle. Aumenta anche la voglia di esplorare nuovi orizzonti e in questo momento bisogna dire che eserciti in continuazione l’arte del pensiero. Qualsiasi persona incontri si stupirà, perché hai in mette un sacco di idee, parli tanto, hai voglia di fare tante cose. Se hai trovato in amore una persona già impegnata, vai oltre, perché corri il rischio di perdere tempo. Questa bella posizione di Venere, soprattutto da domani, insiste a farti trovare l’amore, a fartelo conoscere o riconoscere. Passionalità mai vista, anticipo, per le giornate di mercoledì e giovedì che, con la Luna nel segno e in buon aspetto con Venere, Marte, Saturno, potrebbero essere indicative. Il discorso soldi e lavoro potrebbe essere non in crisi, ma un po’ in ribasso. Più che altro bisogna attendere e lo dico a chi ha una causa e anche a chi ha un contratto da rinnovare: ne parleremo da maggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA