Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, per effetto delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa proporrà la giornata odierna, sabato 5 marzo 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone è molto preso dalle questioni di lavoro e non sempre questo lavoro è pagato o premiato come si dovrebbe. La mancanza di una piena soddisfazione affettiva conta soltanto se non c’è gratificazione nel lavoro e spesso è proprio il lavoro che alimenta questa agitazione. Per esempio, se hai troppe cose da fare e non riesci a vedere la persona amata, oppure se sei reduce da una brutta storia e ti sei tuffato nel lavoro, nell’ambizione e per evitare di ripetere un’esperienza negativa. In questo periodo ti piace farti ammirare e quindi è molto probabile che tu possa fare impazzire e affascinare le persone che ti circondano e, poiché non accetti mai ruoli secondari, prima di concederti in amore ci penserai un po’. Attenzione alle storie un po’ incrinate, perché vanno protette”.

Oroscopo weekend 5-6 marzo 2022/ Le previsioni generali di Paolo Fox

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: cielo ricco di avventure. Abbiamo Marte, Venere e Saturno, tutti attivi. Poi sapete che conta moltissimo anche l’oroscopo di rivoluzione, non solo il transito dei pianeti, e i Sagittario hanno voglia di spostarsi, fare altre esperienze, magari anche in altre città. Un po’ in ritardo le compravendite e l’ingresso dei soldi: attenzione alle spese superflue. Puoi chiudere vecchie storie con la certezza che le sorprese non tarderanno ad arrivare.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Devi iniziare a rimboccarti le maniche, perché questo è un mese pieno di transiti significativi. Prima ondata di buona energia da domenica, con Venere e Marte che tornano attivi: si assoceranno a Saturno, tutti in sestile, con un picco massimo che ci sarà nella seconda parte di marzo. Intanto, però, guardiamo queste stelle in positivo: i problemi non è che si superano in poche ore chiaramente e siamo comunque in un momento storico difficile e importante, però in questo momento l’Ariete può lasciarsi andare a nuovi progetti, cosa che prima non era possibile, oppure chiudere quello che è stato deficitario. Certo che marzo e aprile saranno mesi di ridefinizione dei rapporti. Chi vuole incontrare una persona piacevole, oppure in amore si è perso un po’, potrà recuperare.

Oroscopo Branko, oggi 4 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Bilancia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA