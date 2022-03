Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2022/ Previsioni: Pesci, Scorpione e Cancro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi catalizzano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino di ognuno di noi. In questo focus ci concentreremo solamente sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 5 marzo 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Sabato un po’ tranquillo, domenica un po’ più agitata e quindi anticipiamo i tempi se devi incontrare una persona e se vuoi fare breccia nel cuore di qualcuno. E se provassi le stesse tentazioni anche con la persona con cui sei legato? Non bisogna per forza buttare all’aria l’amore e cercare altro: se un rapporto si è solo intorpidito, va risvegliato e il fine settimana aiuta. Attenzione però alle storie che non vanno, perché marzo da questo punto di vista non avrà pietà: dentro o fuori”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: stelle molto particolari. Finalmente torni in sella, perché questi ultimi giorni non sono stati il massimo. Nonostante una buona posizione del Sole e il novilunio importante che c’è stato ai primi di marzo, pesano le tensioni del passato e le posizioni di Venere, Marte e Plutone. Molti devono essere rassicurati. Noi sappiamo che il segno del Cancro quando ha un problema si chiude in se stesso e magari aspetta che siano gli altri ad avvicinarsi. Chi fa prevedere un amore con una grande passione? Il transito di Venere, che adesso invita a frequentare più gente e dal 5 aprile regalerà una condizione davvero ottima. Addirittura, avremo un cielo molto importante nell’ultima settimana di aprile: c’è quindi tutto il tempo per fare, disfare, liberarsi di un peso, parlare d’amore e anche, se possibile, recuperarlo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Tra stasera e domani, molta energia in più. Adesso abbiamo veramente modo di iniziare un nuovo percorso, di pensare ad un amore, con il Sole e Giove che transitano nel tuo segno. Avremo anche un cielo di forza attorno a sabato 12, quindi qualsiasi cosa accada in questo mese di marzo sarà molto importante. Se hai una bella storia, si fortifica, se non ce l’hai, trovala! C’è una grande voglia di vivere e di recuperare anche momenti di vita perduta intima e queste giornate del fine settimana ti aiuteranno”.



