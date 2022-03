Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 marzo 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni…

Il quinto giorno del mese di marzo non può prendere il via senza prima scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 5 marzo 2022?

Oroscopo weekend 5-6 marzo 2022/ Le previsioni generali di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: la speranza è che tu abbia risolto qualche conflitto. Sono state giornate pesanti, quelle attorno al 2 marzo: non tanto perché tu sei in crisi, quanto perché devi risolvere delle crisi attorno a te. La Vergine è un segno che di solito è molto riservato, quindi, quando ha un problema, non lo fa pesare e non lo fa notare, però in questo momento è importante parlare. Giove in opposizione rappresenta proprio questa tensione che è attorno a te e la necessità di fare chiarezza con chi è, in qualche modo, più o meno contro di te.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: queste sono giornate pensierose. Oggi, per esempio, sei un po’ instabile. Le passioni sono pericolose solo quando non ci danno sicurezza e, siccome il Capricorno vive di sicurezze, forse adesso sta trascinando delle precarietà nel lavoro in amore. Cerca di misurarti e di trattenerti: possibile che oggi scappi la pazienza.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Fra oggi e domani puoi fare molto, soprattutto domani. Quello che è stato fatto è importante, ma si può fare di più! Arrivano in primo piano i rapporti strettamente privati, ma in che modo? Certo che queste sono stelle un po’ stridenti per tutti i nati Toro che sono fuori gioco in amore o magari adesso pensano che un sentimento debba essere riparato, protetto, un po’ dalle chiacchiere e magari anche da qualche interferenza all’interno della famiglia. Attenti a non trasformare un piccolo livore in un’insoddisfazione intima profonda. Il dialogo tra ex sarà improntato su qualche tensione di troppo e chi ha una bella storia dovrà proteggerla.

