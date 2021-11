Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 5 novembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: ultimamente sei confuso e ci sono intralci nella vita di tutti i giorni, specialmente a livello pratico. Attenzione alle distrazioni: quando l’Acquario fa un’attività non si concentra solo sulle cose importanti in quel momento, ma è poliedrico. Nelle coppie in crisi ci sono stati momenti di difficoltà e i nodi verranno al pettine: si deve vivere un rapporto profondo basato sulla fiducia e sulla stima mentale.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Hai un transito di Venere nervoso, che parla di chiarimenti, preoccupazioni familiari, ma non bisogna perdere la speranza di ottenere un buon successo personale. Ci vuole prudenza nei rapporti con Capricorno e Cancro. Novità anche sulla vita privata: se vuoi creare occasioni occasionali, perché no?

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Attenzione a non innervosirti, specialmente sabato e domenica. È forte, invece, la possibilità di cogliere al volo una buona idea. Ci possono essere nuovi indirizzi da seguire. Attenzione, però, da questa sera alle polemiche in amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 novembre 2021/ Le stelle di Ariete, Toro e Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA