Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, venerdì 5 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Senti un po’ di agitazione addosso, forse hai iniziato un nuovo percorso o stai per percorrere qualcosa di nuovo. Hai dei nuovi interrogativi, Saturno è in opposizione. Non muoverti se non sei sicuro di sopportare la situazione. Questo è un momento importante per le relazioni amorose”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Sei sempre forte, questo week-end porta la Luna nel tuo segno e le sensazioni che proverai saranno migliori. Prove ed esami possono essere programmati meglio. Avrai più energie, concentrati e non sfuggire al destino, specialmente se propone l’amore. Cielo molto interessante per chi cerca una prima occasione.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sei agitato, ma sabato e domenica avrai una marcia in più. Potresti in questi giorni recuperare sonno perduto. A volte, agitandoti troppo, vai a letto con tanti pensieri in testa e venerdì ci potrebbero essere delle problematiche. Stai lottando per ottenere un posto al sole, che arriverà. Ci vuole un po’ di attenzione nei rapporti.

