Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ognuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, avvalendoci delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, venerdì 5 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Non ti accontenti. Specialmente quando sei single o se hai vissuto un tradimento in passato, non ti lanci subito in una nuova storia. Ogni questione personale deve essere seguita con attenzione e questo fine settimana dà il via libera agli innamorati”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro avrà una giornata faticosa: queste sono giornate particolari e devi diventare determinato, aggressivo verbalmente in amore. Vorresti cambiare qualcosa e trovare soddisfazioni. Venere è in opposizione e a novembre i rapporti che non funzionano verranno messi al bando.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Con questo Mercurio favorevole, puoi iniziare a valutare nuovi progetti. È un periodo fondamentale per chi vuole innamorarsi, specialmente i separati: c’è un atteggiamento positivo nei confronti dell’amore. A coloro che sono vittime di malinconie, un solo messaggio: devono andare avanti. Le questioni di lavoro vanno spinte, in quanto quello che non hai ora, potrebbe arrivare a febbraio”.

