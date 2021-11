Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo venerdì non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 5 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: questo lungo transito di Venere aiuta ad avere nuove emozioni e tu che stai un po’ sulle tue e sei pudico, adesso dovresti metterti in gioco, specialmente se desideri un vero amore e non vuoi relazioni occasionali. Questo è un periodo che premia gli innamorati, ma specialmente coloro che vogliono fare nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Invece, per il Capricorno, Venere sarà presente per molte settimane e garantirà una posizione di forza. Per i cuori solitari, è da batticuore ritrovato il periodo che parte da ora e anche le storie che nascono per gioco possono diventare importanti, ci si può innamorare all’improvviso. Chi non ha più un riferimento stabile, lo potrà ricercare.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Sei in una fase di crescita, ci sono delle opposizioni planetarie e ti trovi in una condizione speciale: devi cambiare tutto. Un lavoro che hai iniziato di recente potrebbe cambiare o, se sei in una situazione buona, vuoi avere maggiore luce e portare avanti progetti. È come se volessi studiare delle nuove strategie.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA