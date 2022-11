Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 novembre 2022/ Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione: amore…

Cominciamo questo sabato con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete ci sono decisioni che cambieranno le cose. In amore è un buon momento per parlare di sentimenti. Per il Toro avere delle opposizioni planetarie non significa che le cose non vadano bene: bisognerà solo aspettare senza agitarsi troppo. Per la Bilancia c’è necessità di fare esperienze diverse adesso mentre lo Scorpione ha tanti pianeti favorevoli che portano a novità anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 novembre 2022/ Gemelli, Cancro, Sagittario, Capricorno...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, i pianeti

Ariete, ci sono decisioni che per te cambieranno le cose nel pratico, come aiuti da nuove amicizie. Forse c’è anche qualche tensione da risolvere. Gli Ariete che hanno dei problemi dovranno mettere a posto alcune questioni burocratiche. Comunque, questi sono tempi buoni, interessanti e di recupero. Amore? È un buon momento per parlare di sentimenti. Inoltre, Giove tornerà nel segno dal 20 dicembre e quindi che sono giornate che permettono di avere qualche risorsa in più, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 5 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Le stelle per amore e lavoro

Toro, avere delle opposizioni planetarie non significa che le cose non vadano bene, ma che bisogna conservare la calma e la lucidità. La mossa giusta arriverà senza agitarvi troppo. Tensioni nella vita coniugali sono possibili, anche con ex. Nei giorni 1 e 2 novembre ci sono state delle giornate pesanti. Dovete contare sempre sul vostro ottimismo innato, ma se all’inizio del mese ci sono state delle polemiche o qualcuno si è rivelato contro di voi, bisogna tenerne conto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, l’amore…

Bilancia, meglio farsi scivolare le cose addosso. Probabilmente hai la necessità di fare esperienze diverse, rispetto a quelle che hai fatto fino a oggi. In amore forse c’è stato un blocco o un problema fisico che vi ha creato problemi: allora bisognerebbe avere al fianco una persona piacevole, che capisca e che regali anche un po’ di energia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Unire energia e dolcezza è la soluzione giusta per evitare incomprensioni.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 4 novembre 2022/ Classifica: da Sagittario a...

Scorpione, Sole, Mercurio, Venere sono nel segno e Giove è interessante, anche se in moto retrogrado. In questo momento le esperienze innovative, che ti fanno crescere, che ti renderanno anche superiore agli altri, saranno da sfruttare. Il fascino è al massimo, cosa che faciliterà al massimo i nuovi incontri e ti renderà irresistibile. Allo Scorpione piacciono le sfide: meglio non sprecare questa Venere, mostrando i propri sentimenti a una persona che non ci sta e dando spazio ad emozioni inutili, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.













© RIPRODUZIONE RISERVATA